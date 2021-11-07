В "голом" платье со шлейфом: девушка Леонардо Ди Каприо впечатлила вечерним образом

Она прошла по красной дорожке гала-концерта в Музее искусств Лос-Анджелеса, организованного Леонардо Ди Каприо.

Возлюбленная голливудского актера Леонардо Ди Каприо - 24-летняя Камила Морроне, стала одной из гостей мероприятия в Лос-Анджелесе LACMA Art + Film Gala. Гала-вечер был посвящен нескольким влиятельным американским художникам, а также режиссеру Стивену Спилбергу. Одним из организаторов вечера стал сам Ди Каприо, а проходило действие при поддержке Модного дома Gucci.

Камила Морроне / Associated Press

Для своего появления эффектная красотка выбрала платье от Versace, которое имело пышный шлейф, а само было сшито из тонкой ткани украшенной черными стразами. Под низом у Камилы было бежевое боди, которое создавало "голый" эффект.

Камила Морроне / Associated Press

Сам Ди Каприо на мероприятии не появился. А несмотря на то, что в отношениях с Камилой он уже несколько лет, официально они их так и не подтвердили. Иногда возлюбленных фотографируют папарацци, но вместе на мероприятиях они не ходят.

Читайте также:

Камила Морроне на красной дорожке в Каннах (10 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку