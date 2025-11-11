ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
108
Время на прочтение
1 мин

В «голом» платье со стразами: экс-супруга Ченнинга Татума — Дженна Дьюэнн — с возлюбленным пришла на гала-вечер

44-летняя актриса, продюсер и танцовщица в пикантном образе посетила ивент.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Дженна Дьюэнн

Дженна Дьюэнн / © Associated Press

Бывшая жена актера Ченнинга Татума — Дженна Дьюэнн — посетила ежегодный гала-вечер Baby2Baby 2025 в Голливуде. На мероприятие она пришла в сопровождении своего возлюбленного — актера Стива Кази.

Стив Кази и Дженна Дьюэнн / © Associated Press

Стив Кази и Дженна Дьюэнн / © Associated Press

Для своего появления звезда выбрала черное прозрачное платье по фигуре длины макси на тонких бретельках из архивной коллекции бренда Georges Chakra. Наряд был украшен черными стразами, плотными вставками и кружевом на лифе и имел блестящий жаккардовый подол. Под платье Дженна надела черное белье.

Дженна Дьюэнн / © Associated Press

Дженна Дьюэнн / © Associated Press

Аутфит Дьюэнн дополнила волнистой укладкой, вечерним макияжем с черными стрелками и маникюром гранатового оттенка. Уши она украсила длинными серьгами с камнями, шею — бриллиантовым ожерельем, а на руке было кольцо с крупным камнем.

Напомним, Дженна Дьюэнн на одном из мероприятий появилась в элегантном шелковом костюме в пижамном стиле.

Дата публикации
Количество просмотров
108
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie