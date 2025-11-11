- Дата публикации
В «голом» платье со стразами: экс-супруга Ченнинга Татума — Дженна Дьюэнн — с возлюбленным пришла на гала-вечер
44-летняя актриса, продюсер и танцовщица в пикантном образе посетила ивент.
Бывшая жена актера Ченнинга Татума — Дженна Дьюэнн — посетила ежегодный гала-вечер Baby2Baby 2025 в Голливуде. На мероприятие она пришла в сопровождении своего возлюбленного — актера Стива Кази.
Для своего появления звезда выбрала черное прозрачное платье по фигуре длины макси на тонких бретельках из архивной коллекции бренда Georges Chakra. Наряд был украшен черными стразами, плотными вставками и кружевом на лифе и имел блестящий жаккардовый подол. Под платье Дженна надела черное белье.
Аутфит Дьюэнн дополнила волнистой укладкой, вечерним макияжем с черными стрелками и маникюром гранатового оттенка. Уши она украсила длинными серьгами с камнями, шею — бриллиантовым ожерельем, а на руке было кольцо с крупным камнем.
Напомним, Дженна Дьюэнн на одном из мероприятий появилась в элегантном шелковом костюме в пижамном стиле.