В "голом" платье со стразами: Наоми Кэмпбелл продефилировала на модном показе в Нью-Йорке

Звезда показала мастерство дефиле на подиуме и свою роскошную фигуру в гламурном наряде.

В рамках Недели моды в Нью-Йорке прошел показ бренда PrettyLittleThing x Naomi Campbell, главной звездой которого стала 53-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

Мероприятие в проводилось ресторане Cipriani, а посетили его известные модели Джулия Фокс, Эмили Ратажковски, Винни Харлоу, Жасмин Тукс, а также дочь Хайди Клум Ленни.

Наоми вышла на подиум в финале показа, продемонстрировав гламурное прозрачное черное платье полностью усыпанное стразами.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

Этот наряд суперзвезда дополнила париком с длинными и прямыми волосами, а также черными туфлями-лодочками на высоких каблуках.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

Несмотря на то, что эта коллаборация собрала столько звездных гостей, а показ привлек внимание многих СМИ, Кэмпбелл за это сотрудничество критиковали. Дело в том, что бренд PrettyLittleThing принадлежит к бюджетному сегменту и предлагает так называемую "быструю моду", а модель ранее сотрудничала только с люксовыми компаниями и самыми известными модельерами.

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