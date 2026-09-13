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- Шоу-бизнес
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В "голом" платье со змеиным принтом: экс-возлюбленная Леонардо Ди Каприо похвасталась стройной фигурой на ивенте
Камила Морроне надела на благотворительное мероприятие наряд с анималистическим принтом.
Американская актриса и модель Камила Морроне, известная также как бывшая девушка Леонардо Ди Каприо, посетила ежегодный благотворительный ужин Caring for Women Dinner, организованный Фондом Kering.
Там Камила появилась в длинном облегающем платье со змеиным принтом. Полупрозрачное платье имело круглый вырез, длинные рукава и разрез сбоку на юбке.
Платье было обильно расшито мелкими блестками, поэтому красиво мерцало в свете софитов. Нюдовый оттенок ткани создавал эффект «обнаженного» тела, а приталенный крой подчеркнул стройную фигуру модели.
Морроне дополнила свой наряд черным маникюром, волнистой укладкой и вечерним макияжем с персиковыми румянами и нюдовой помадой.
Напомним, Камила Морроне появилась на публике в прозрачной блузке и мини-юбке.