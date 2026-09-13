В "голом" платье со змеиным принтом: экс-возлюбленная Леонардо Ди Каприо похвасталась стройной фигурой на ивенте

Камила Морроне / © Associated Press

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Американская актриса и модель Камила Морроне, известная также как бывшая девушка Леонардо Ди Каприо, посетила ежегодный благотворительный ужин Caring for Women Dinner, организованный Фондом Kering.

Там Камила появилась в длинном облегающем платье со змеиным принтом. Полупрозрачное платье имело круглый вырез, длинные рукава и разрез сбоку на юбке.

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Камила Морроне / © Associated Press

Платье было обильно расшито мелкими блестками, поэтому красиво мерцало в свете софитов. Нюдовый оттенок ткани создавал эффект «обнаженного» тела, а приталенный крой подчеркнул стройную фигуру модели.

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Камила Морроне / © Associated Press

Морроне дополнила свой наряд черным маникюром, волнистой укладкой и вечерним макияжем с персиковыми румянами и нюдовой помадой.

Камила Морроне / © Associated Press

Напомним, Камила Морроне появилась на публике в прозрачной блузке и мини-юбке.

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