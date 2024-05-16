В "голом" платье: тайская актриса в откровенном образе появилась на Лазурном побережье

Знаменитые красавицы, чтобы привлечь к себе внимание, одевают провокационные наряды.

В объективы папарацци в Каннах попала 42-летняя тайская актриса Арайя Харгейт.. Женщина выбрала для своего появления на Каннском кинофестивале откровенный аутфит.

Она одела черное кружевное "голое" платье, под которым было черное кружевное белье. Сверху она завязала черный шарф с помпонами.

Арая Гаргейт / Фото: Getty Images

Наряд Арайя скомбинировали с черными лакированными босоножками. Она собрала волосы в низкий пучок, сделала макияж с акцентом на глазах и завершила лук бриллиантовыми украшениями.

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