В "голом" платье цвета лаванды: Дженна Ортега опять выбрала смелый наряд для выхода в свет
Девушка и ее стилист опять смогли удивить поклонников. Образ Дженны был смелы и нежным одновременно.
Актриса Дженна Ортега сыгравшая в «Уэнздей» привлекла много внимания своим нарядом в Лос-Анджелесе. Девушка посетила церемонию вручения премии InStyle Imagemaker Awards в эффектном «голом» платье от Amiri из коллекции весна-лето 2026.
Ее платье было нежного пастельно-лавандового цвета и из полностью прозрачного кружева в верхней части и с легкой шифоновой юбкой. Подобрал наряд для Дженны ее стилист Энрике Мелендес. На церемонии Ортега вручила Мелендесу специальную награду «Будущее моды» за его работу.
Чтобы платье не демонстрировало больше, чем нужно, грудь актрисы была заклеена специальными силиконовыми накладками в тон ее коже. Иногда некоторые звезды также используют скотч, чтобы приклеить платье и оно не сползало.
Образ актрисы дополняли серебряные босоножки на высоких каблуках и укороченная бордовая шуба из искусственного меха, а также гламурные и лаконичные украшения с желтыми камнями. Волосы она распустила, сделала макияж с такой же нежной лавандовой помадой на губах, а вот ее брови были осветленными.
В последнее время девушка любит эпатажные наряды с прозрачными элементами или со смелыми деталями. Например, луком, который многих поразил, стал наряд от Модного дома Givenchy разработанный для коллекции осень-зима 2025 модельером Сарой Бертон. В этом наряде юбка была прямой и черной, а топ больше напоминал украшение, чем одежду.