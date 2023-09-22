В "голом" платье в полоску: дочь Мадонны появилась на мероприятии в Мадриде в смелом наряде

Платье модели мало что прикрывало на ее теле.

Дочь Мадонны - 26-летняя Лурдес Леон - посетила мероприятие Vogue Fashion's Night Out, которое состоялось в Мадриде, Испания.

Модель появилась на красной дорожке в смелом прозрачном платье с черно-белыми горизонтальными полосками и узором в японском стиле с изображением драконов.

Белья под свой смелый наряд Лурдес следуя тренду на обнаженную грудь, не надела. Однако образ она дополнила черными сапогами и черной сумкой с ручкой-цепочкой. Также она распустила свои длинные черные волосы и сделала яркий макияж на лице.

Лурдес Леон / Фото: Getty Images

Кстати, недавно дочь Мадонны появилась в наряде от дизайнера родом из Украины - Наталии Феднер (Natalia Fedner), которая родилась в украинском городе Черновцы, но в детском возрасте эмигрировала с родителями в США.

Лурдес Леон / Фото: Associated Press

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