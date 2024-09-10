В "голом" платье: Зои Салдана в смелом образе появилась на кинофестивале

Зои Салдана присутствовала на премьере фильма «Эмилия Перес» в рамках Международного кинофестиваля в Торонто 2024 года в Театре принцессы Уэльской.

Актриса прибыла на мероприятие в эффектном полупрозрачном черном платье от Armani Privé с вышивкой и расшито камнями и стразами. Лук Салдана дополнила украшениями Cartier, волосы собрала в высокую прическу и сделала красивый макияж. У нее был маникюр с красными полосками и много разных золотых колец на пальцах, а также красный педикюр. А обула Зои черные остроносые туфли с открытыми носами.

Зои Салдана / Фото: Getty Images

Ранее этот фильм Салдана со своей коллегой Селеной Гомес презентовали на Каннском кинофестивале. Тогда Зои выбрала для своего выхода графитовый топ с вырезом до пупка, юбку-карандаш и серый удлиненный жакет, а также надела колготы и обула остроносые туфли на каблуках.

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