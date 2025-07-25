В "голом" топе, украшенном камнями: Наташа Лионн в неожиданном наряде на премьере мультфильма

Наташа Лионн / © Getty Images

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Актриса Наташа Лионн появилась на премьере мульфильма Universal Pictures «Поганцы 2» в Голливуде. В англоязычной озвучке она озвучила одного из персонажей, поэтому появилась на фотоколле перед премьерой.

Для этого мероприятия Наташа выбрала очень эффектное платье, поскольку ее наряд был от бренда Stella McCartney и имел полностью прозрачный верх, который украшал декор большими камнями. Низ платья был выполнен из черного бархата, который был немного задрапирован. Платье бренд презентовал в новой коллекции осень-зима 2025.

Наташа Лионн / © Getty Images

Дополнила Наташа лук гламурными туфлями на каблуках, а также множеством аксессуаров. Необычно было и то, что звезда выпрямила свои кудрявые от природы волосы и уложила в роскошную объемную прическу.

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Ранее она также посетила Нью-Йорке, где приняла участие в мероприятии на Эмпайр-стейт-билдинг. Дело в том, что в англоязычной версии фильма «Смурфики» она также озвучила один из персонажей и там, поэтому приняла участие в промо-кампании проекта. Наташа появилась в черном мини-платье в маленькие голубые цветы, которое дополняли очень короткие шорты с рюшами. Наряд актрисы был от шанхайского бренда Shushu Tong. У платья звезды также были тонкие бретельки и кружево на декольте.

Наташа Лионн / © Associated Press