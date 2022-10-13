В головном уборе от украинского бренда: Пэрис Хилтон под прицелом папарацци в Лос-Анджелесе

Светская львица, звезда реалити-шоу и наследница многомиллионного отельного бизнеса, 41-летняя Пэрис Хилтон, была замечена на улице в Лос-Анджелесе, когда направлялась на мероприятие в магазине женской одежды Maje.

Знаменитость была одета в легкое платье в принт от Maje с длинными рукавами и декольте. этот легкий летний наряд она дополнила солнцезащитными очками в белой оправе от бренда Miu Miu, розовой сумкой-хобо из меха от Prada и белыми балетками.

Но вот что особенно привлекло внимание в образе Пэрис, так это ее головной убор, ведь она надела кепи молочного оттенка от украинского дизайнера головных уборов Руслана Багинского.

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

Стоимость похожего кепи, как у Пэрис, согласно сайту бренда, 350 долларов.

Кепи Пэрис Хилтон

Напомним, что в аксессуарах от Багинского голливудская красотка появляется уже не впервые. Не так давно в похожем головном уборе она была замечена во время отпуска в Италии, который проводила с мужем.

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

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