В головном украшении и старинном платье: девушка вышла замуж в наряде, который пошила ее прабабушка

Мы продолжаем рассказывать вам о необычных свадебных образах, которые выбирают невесты для своего праздника. На этот раз хотим показать интересное платье девушки по имени Кейт Таннер, которая вышла замуж в 2018 году.

Для церемонии Кейт выбрала элегантное и довольно лаконичное платье, которое ранее принадлежало ее бабушке. Наряд был сшит из шелкового атласа, умел длинные рукава, шлейф и баску с вышивкой.

Сшила этот наряд вручную прабабушка девушки для своей дочери - Розеллы Риске - бабушки Кейт. Это платье хранилось в семье много лет, а надеть наряд Кейт предложила именно ее бабушка Розелла.

Изданию Insider девушка призналась, что как-то пришла к бабушке и та предложила ей примерить свой свадебный головной убор и Кейт просто влюбилась в этот аксессуар из бисера, который также был ручной работы. Затем бабушка предложила ей примерить и свадебное платье.

"Когда я сказала ей, что выхожу замуж, я начала расспрашивать ее о свадьбе и ее различных аспектах. Она показала мне свой головной убор ручной работы, и я влюбился в него. Ей понравилась идея, что я надену его, а затем она упомянула, что я должна примерить ее платье. Я сделала это, и оно идеально подошло мне!" - рассказа невеста.

Таннер также рассказала, что ее бабушка и дедушка поженились, когда им было 16 и 18 лет. Все эти годы они провели вместе и умерли в течение двух месяцев друг после друга.

"Я росла очень близко к своим бабушке и дедушке, и они оба умерли с разницей в два месяца и чуть больше года после того, как я вышла замуж. Для меня было большой честью носить ее платье и головной убор, а также видеть ее и дедушку на моей свадьбе. Это воспоминание, которым я буду дорожить всю оставшуюся жизнь!" - добавила она.

Надела этот наряд Кейт непосредственно на церемонию. Наряд был практически нетронутым, его только подремонтировали в некоторых местах. После венчания невеста переоделась в более простое и не такое ценное платье.

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