В "голой" юбке и куртке-бомбере: Кристен Стюарт блеснула трусами на улицах Нью-Йорка
Папарацци подловили 35-летнюю актрису в дерзком луке.
Кристен Стюарт попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда она направлялась на съемки.
Актриса выбрала для своего выхода дерзкий образ. На ней был белый укороченный топ, из-под которого выглядывала черная бретелька от бюстгальтера, и черная куртка-бомбер с клетчатой подкладкой с акцентным красным.
Верх Кристен скомбинировала с прозрачной бежевой юбкой-макси с блестками, в которой она сверкнула черными трусами. Обута она была в черные кожаные ботильоны на высоких платформах и каблуках.
Стюарт собрала волосы в высокий пучок, выпустив небрежные пряди волос и челку, и надела на лицо черные солнцезащитные очки в золотой оправе.
Напомним, Кристен Стюарт в черном наряде с фигурным вырезом посетила светское мероприятие в Сан-Франциско.