Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
В "голой" юбке и куртке-бомбере: Кристен Стюарт блеснула трусами на улицах Нью-Йорка

Папарацци подловили 35-летнюю актрису в дерзком луке.

Автор публикации
Алина Онопа
Кристен Стюарт

Кристен Стюарт / © Getty Images

Кристен Стюарт попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда она направлялась на съемки.

Актриса выбрала для своего выхода дерзкий образ. На ней был белый укороченный топ, из-под которого выглядывала черная бретелька от бюстгальтера, и черная куртка-бомбер с клетчатой подкладкой с акцентным красным.

Кристен Стюарт / © Getty Images

Кристен Стюарт / © Getty Images

Верх Кристен скомбинировала с прозрачной бежевой юбкой-макси с блестками, в которой она сверкнула черными трусами. Обута она была в черные кожаные ботильоны на высоких платформах и каблуках.

Стюарт собрала волосы в высокий пучок, выпустив небрежные пряди волос и челку, и надела на лицо черные солнцезащитные очки в золотой оправе.

Напомним, Кристен Стюарт в черном наряде с фигурным вырезом посетила светское мероприятие в Сан-Франциско.

