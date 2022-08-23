В голубо-желтом платье и стильном обруче: Екатерина Бужинская продемонстрировала красивый патриотический аутфит

Екатерина Бужинская ко Дню флага Украины снялась в новой красивой фотосессии. Перед объективом фотокамеры артистка предстала в роскошном патриотическом образе.

Екатерина Бужинская/Фото Анастасия Давидова

На звезде было голубо-желтое платье макси с пикантным декольте от украинского дизайнера Натальи Каник.

Екатерина Бужинская/Фото Анастасия Давидова

Волосы она собрала в высокий хвост и украсила голову желтым обручем с синей флористической вышивкой из бисера от украинского бренда Zarmilkas.

Екатерина Бужинская/Фото Анастасия Давидова

Сине-желтые серьги, нежный макияж и молочный маникюр завершили очаровательный лук Екатерины.

Екатерина Бужинская/Фото Анастасия Давидова

В посте она поздравила украинцев с Днем государственного флага.

"Уважаемые украинцы! От всего сердца поздравляю вас с днем Государственного флага Украины! Наш флаг — это символ свободы и независимости, славы и возрождения и Победы Украины. Его должны беречь и уважать как высшую национальную святыню. Мгновение, когда поднимается Флаг Украины и звучит Государственный Гимн – это момент подъема, который наполняет сердца гордостью за родную страну.

Пусть сине-желтый флаг и дальше вселяет в сердце каждого украинца гордость и побуждает на новые подвиги ради своей Родины.

От всего сердца желаю вам мирного неба, чтобы ваша жизнь всегда была яркой и богатой, как цвет нашего Государственного флага: синим и мирным, как небо, и желто-золотистым, как пшеничные поля Украины! Доброго здоровья, благополучия и счастья каждой семье. Украина победит!" – написала Бужинская.

Напомним, Екатерина в свой день рождения показала красивый портрет, исполненный в патриотических цветах.

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