В голубо-желтом платье, перчатках и наряде с пайетками: эффектные образы Екатерины Бужинской на концерте в Киеве

Выступление прошло в рамках благотворительного тура "Воля".
На днях в Киеве выступили народная артистка Украины Екатерина Бужинская и заслуженный артист Украины Михаил Грицкан. Концерт прошел в рамках их благотворительного тура "Воля".
На мероприятии прошел благотворительный аукцион, во время которого собрали почти 47 тысяч гривен, которые передали ВСУ.
В течение концерта Бужинская продемонстрировала несколько эффектных образов. Предлагаем их рассмотреть.
Певица сияла на сцене в патриотическом голубо-желтом платье со шлейфом, пышными рукавами, открытыми плечами и имитированным корсетом с камнями.
Аутфит Екатерина дополнила красивой прической с локонами, макияжем с красной помадой и желтыми серьгами с длинной блестящей бахромой.
Артистка продемонстрировала также очаровательный лук в темно-бирюзовом платье-бюстье фасона "русалка", украшенном цветочной вышивкой из камней. Аутфит звезда дополнила оперными черными лакированными перчатками.
Затем Бужинская предстала перед зрителями в черном наряде с пайетками, красном платье с пикантным декольте и черных перчатках.
Напомним, Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан во время воздушной тревоги в Кременчуге продолжили концерт в бомбоубежище.
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