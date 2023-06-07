В голубом бикини: Хейли Бибер в нежном пляжном луке принимала солнечные ванны

Хейли Бибер опубликовала в Instagram фото с отдыха, на котором продемонстрировала свой пляжный лук.

Для солнечных ванн красавица выбрала светло-голубое бикини на завязках, сверху которого надела кроп-топ такого же оттенка. Аутфит Бибер дополнила бейсболкой и легким макияжем в естественных тонах.

Хейли Бибер / Фото: Instagram Хейли Бибер

Еще модель похвасталась летним длинным разноцветным маникюром. Возможно, кого-то он вдохновит на свою идею для красивого маникюра.

Хейли Бибер / Фото: Instagram Хейли Бибер

Хейли Бибер / Фото: Instagram Хейли Бибер

Напомним, в прошлый раз Хейли Бибер в розовом купальнике плавала на леопардовом матрасе.

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