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В голубом бикини: Хейли Бибер в нежном пляжном луке принимала солнечные ванны

В голубом бикини: Хейли Бибер в нежном пляжном луке принимала солнечные ванны

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
410
Время на прочтение
1 мин
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В голубом бикини: Хейли Бибер в нежном пляжном луке принимала солнечные ванны

Хейли Бибер / Фото: Instagram Хейли Бибер

Американская модель и жена Джастина Бибера подчеркнула загар красивым купальником.

Хейли Бибер опубликовала в Instagram фото с отдыха, на котором продемонстрировала свой пляжный лук.

Для солнечных ванн красавица выбрала светло-голубое бикини на завязках, сверху которого надела кроп-топ такого же оттенка. Аутфит Бибер дополнила бейсболкой и легким макияжем в естественных тонах.

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер
Хейли Бибер / Фото: Instagram Хейли Бибер

Еще модель похвасталась летним длинным разноцветным маникюром. Возможно, кого-то он вдохновит на свою идею для красивого маникюра.

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер
Хейли Бибер / Фото: Instagram Хейли Бибер
Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер
Хейли Бибер / Фото: Instagram Хейли Бибер

Напомним, в прошлый раз Хейли Бибер в розовом купальнике плавала на леопардовом матрасе.

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Дата публикации
Просмотры
410
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