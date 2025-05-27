В голубом бикини и джинсовых мини-шортах: папарацци подловили американскую рестлерку в Майами

Саммер Рэй / © Getty Images

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В объективы папарацци в Майами попала профессиональная рестлерка Даниэль Мойне, более известная как Саммер Рэй .

Она была одета в голубое перламутровое бикини и джинсовые мини-шорты, которые подчеркнули ее стройные ноги.

Саммер Рэй / © Getty Images

Аутфит Саммер дополнила прозрачными пластиковыми босоножками на высоких шпильках и шопером. У нее были распущены волосы и солнцезащитные очки-авиаторы на лице.

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Напомним, американская рестлер Лив Морган сходила на премьеру супергеройского фильма в провокационном черном платье миди, которое с одной стороны обнажало ее тело.