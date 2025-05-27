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- Шоу-бизнес
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В голубом бикини и джинсовых мини-шортах: папарацци подловили американскую рестлерку в Майами
Папарацци сфотографировали Саммер Рэй, когда она шла на пляж.
В объективы папарацци в Майами попала профессиональная рестлерка Даниэль Мойне, более известная как Саммер Рэй .
Она была одета в голубое перламутровое бикини и джинсовые мини-шорты, которые подчеркнули ее стройные ноги.
Аутфит Саммер дополнила прозрачными пластиковыми босоножками на высоких шпильках и шопером. У нее были распущены волосы и солнцезащитные очки-авиаторы на лице.
Напомним, американская рестлер Лив Морган сходила на премьеру супергеройского фильма в провокационном черном платье миди, которое с одной стороны обнажало ее тело.