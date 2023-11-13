В голубом бикини и панамке: топ-модель Сара Сампайо отдыхает на Мальдивах

Португалка улетела на тропические острова в Индийском океане.
32-летняя модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Сара Сампайо – показала серию снимков с Мальдив. На фото девушка позирует в голубом бикини, которое красиво подчеркивает ее стройную фигуру. Для защиты от солнца Сара надела полосатую рубашку и светлую панамку.
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Свой пляжный образ Сампайо дополнила шлепками Hermès и белой вязаной сумкой Prada.
Судя по фото, модель отлично проводит время на берегу океана – загорает, катается на яхте и погружается с аквалангом.
Напомним, ранее Сара Сампайо без бровей и в кожаном плаще приняла участие в фотосете для нового выпуска Narcisse Magazine. Локацией для съемок были выбраны улочки Парижа.
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