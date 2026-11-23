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- Шоу-бизнес
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В голубом бикини на пляже: Алессандра Амбросио похвасталась фигурой во время отдыха в Сиднее
Бразильянка поделилась в Сети яркими летними фото.
45-летняя бразильская супермодель и бывший «ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросио поделилась в Instagram новыми фотографиями из Австралии. Звезда подиумов отправилась в Сидней, где наслаждается отдыхом и проводит время у океана.
На фотографиях и видео Алессандра позирует в голубом бикини и наслаждается солнечной погодой. Публикацию она лаконично подписала словами «Down under».
В Австралию Амбросио приехала вместе со своим возлюбленным, австралийским дизайнером ювелирных украшений Баком Палмером. Пара вместе с 2024 года, а в августе 2026-го модель сообщила о помолвке.
Отметим, Алессандра Амбросио — одна из самых известных бразильских моделей. Она получила мировую известность благодаря сотрудничеству с Victoria’s Secret, а также работе с ведущими модными брендами.
В октябре этого года она вышла на подиум в рамка легендарного шоу Victoria’s Secret.