Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

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45-летняя бразильская супермодель и бывший «ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросио поделилась в Instagram новыми фотографиями из Австралии. Звезда подиумов отправилась в Сидней, где наслаждается отдыхом и проводит время у океана.

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

На фотографиях и видео Алессандра позирует в голубом бикини и наслаждается солнечной погодой. Публикацию она лаконично подписала словами «Down under».

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Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

В Австралию Амбросио приехала вместе со своим возлюбленным, австралийским дизайнером ювелирных украшений Баком Палмером. Пара вместе с 2024 года, а в августе 2026-го модель сообщила о помолвке.

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Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Отметим, Алессандра Амбросио — одна из самых известных бразильских моделей. Она получила мировую известность благодаря сотрудничеству с Victoria’s Secret, а также работе с ведущими модными брендами.

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

В октябре этого года она вышла на подиум в рамка легендарного шоу Victoria’s Secret.

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