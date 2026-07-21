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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
138
Время на прочтение
1 мин

В голубом бикини на яхте: британская модель продемонстрировала стройную фигуру во время отдыха в Италии

Джессика Гейл опубликовала яркие фото со своего отпуска в Италии.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Джессика Гейл

Джессика Гейл

Звезда британского реалити-шоу «Остров любви», модель и инфлюенсер Джессика Гейл поделилась в Instagram серией фотографий с отдыха на итальянском острове Понца.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Для морской прогулки на яхте девушка выбрала голубое бикини, состоящее из лифа с формованными чашками и широкими бретелями и плавок с высокими вырезами на бедрах.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джесс с разных ракурсов продемонстрировала стройную фигуру, пышное декольте и бронзовый загар.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Гейл дополнила свой образ бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, золотыми браслетами и кольцами. У нее были распущенные волосы и макияж с ягодно-бежевой помадой.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

«Именно там, где я хочу быть», — написала Джессика в посте.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Напомним, ранее Джессика Гейл устроила фотосессию в ярком бикини с оранжево-красными полосками.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
138
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