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- Шоу-бизнес
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В голубом бикини на яхте: британская модель продемонстрировала стройную фигуру во время отдыха в Италии
Джессика Гейл опубликовала яркие фото со своего отпуска в Италии.
Звезда британского реалити-шоу «Остров любви», модель и инфлюенсер Джессика Гейл поделилась в Instagram серией фотографий с отдыха на итальянском острове Понца.
Для морской прогулки на яхте девушка выбрала голубое бикини, состоящее из лифа с формованными чашками и широкими бретелями и плавок с высокими вырезами на бедрах.
Джесс с разных ракурсов продемонстрировала стройную фигуру, пышное декольте и бронзовый загар.
Гейл дополнила свой образ бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, золотыми браслетами и кольцами. У нее были распущенные волосы и макияж с ягодно-бежевой помадой.
«Именно там, где я хочу быть», — написала Джессика в посте.
Напомним, ранее Джессика Гейл устроила фотосессию в ярком бикини с оранжево-красными полосками.