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- Шоу-бизнес
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В голубом бикини: нидерландская модель похвасталась стройной фигурой на отдыхе в Италии
Лаура Селия устроила себе фотосет на юго-западном побережье Италии.
Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram новые фото из своего отпуска, который она проводит в городе Амальфи, близ Неаполя.
В этот раз красавица позировала на фоне живописного пейзажа в голубом бикини в рубчик и на завязках. Сверху Лаура надела укороченную клетчатую голубо-белую рубашку.
Селия продемонстрировала стройную фигуру, плоский живот и соблазнительное декольте.
Кстати, впервые на фото модель появилась с собранными волосами в хвост. Ей идет.
Напомним, Лаура Селия на морскую прогулку на яхте надела романтический молочный лиф с вязаными 3D-цветами.