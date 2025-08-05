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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В голубом бикини: нидерландская модель похвасталась стройной фигурой на отдыхе в Италии

Лаура Селия устроила себе фотосет на юго-западном побережье Италии.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Лаура Селия

Лаура Селия

Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram новые фото из своего отпуска, который она проводит в городе Амальфи, близ Неаполя.

Лаура Селия

Лаура Селия

В этот раз красавица позировала на фоне живописного пейзажа в голубом бикини в рубчик и на завязках. Сверху Лаура надела укороченную клетчатую голубо-белую рубашку.

Лаура Селия

Лаура Селия

Селия продемонстрировала стройную фигуру, плоский живот и соблазнительное декольте.

Лаура Селия

Лаура Селия

Кстати, впервые на фото модель появилась с собранными волосами в хвост. Ей идет.

Лаура Селия

Лаура Селия

Напомним, Лаура Селия на морскую прогулку на яхте надела романтический молочный лиф с вязаными 3D-цветами.

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