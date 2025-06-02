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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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1 мин

В голубом бикини: нидерландская модель сверкнула упругими ягодицами на пляже в Испании

Лаура Селия показала новые фото в нежном купальнике.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Лаура Селия

Лаура Селия

Нидерландская модель Лаура Селия поделилась в Instagram фотографиями с отдыха в Испании.

Красавицу сфотографировали, когда она принимала солнечные ванны на пляже. На Лауре было голубое бикини на завязках. Селия сверкнула на камеру своими упругими соблазнительными ягодицами.

Лаура Селия

Лаура Селия

Модель готовилась к походу на пляж как на вечеринку. Она сделала укладку с локонами, макияж, украсила уши жемчужными серьгами, руки - браслетами и кольцами и надела на лицо черные солнцезащитные очки. Возле нее лежала соломенная широкополая шляпа и соломенная сумка.

Лаура Селия

Лаура Селия

На отдыхе Лаура также добавила активность – она поиграла в волейбол.

Лаура Селия

Лаура Селия

Напомним, Лаура Селия в белом платье с декольте прогулялась по Канна.

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