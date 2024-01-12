В голубом бикини с украшениями: звезда реалити продемонстрировала сексуальные ягодицы и татуировки на них

Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram новые фото с отдыха.

На них знаменитость предстала в голубом купальнике с завязками и металлическими украшениями с камнями. Сначала Хлоя похвасталась своими сексуальными ягодицами и татуировкой на них, которая покрывала и бедро.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Затем Ферри продемонстрировала стройную фигуру спереди. Свой пляжный лук она дополнила солнцезащитными очками, золотистыми серьгами в виде ракушки улитки, кольцом и браслетом на ноге.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

"Хочется летнего отдыха с моими девочками", – подписала она снимки.

Напомним, ранее Хлоя Ферри в синем купальнике и с бутылкой релаксировала в джакузи.

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