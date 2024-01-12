В голубом бикини с украшениями: звезда реалити продемонстрировала сексуальные ягодицы и татуировки на них

Хлоя Ферри любит фотографироваться в красивых купальниках.
Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram новые фото с отдыха.
На них знаменитость предстала в голубом купальнике с завязками и металлическими украшениями с камнями. Сначала Хлоя похвасталась своими сексуальными ягодицами и татуировкой на них, которая покрывала и бедро.
Затем Ферри продемонстрировала стройную фигуру спереди. Свой пляжный лук она дополнила солнцезащитными очками, золотистыми серьгами в виде ракушки улитки, кольцом и браслетом на ноге.
"Хочется летнего отдыха с моими девочками", – подписала она снимки.
Напомним, ранее Хлоя Ферри в синем купальнике и с бутылкой релаксировала в джакузи.
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