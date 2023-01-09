В голубом бикини со стразами: Элизабет Херли похвасталась сексуальной фигурой

57-летняя британская актриса показала, как отдыхает на Мальдивах.

Элизабет Херли опубликовала в Instagram видео с отдыха на Мальдивах.

Актриса предстала в ролике в голубом бикини, который состоял из стрингов с завязками и лифа со стразами, и массивных солнцезащитных очках.

Херли бегала по пляжу, океану, прыгала, танцевала и демонстрировала во всей красе свою стройную и сексуальную фигуру.

Напомним, Элизабет продемонстрировала эффектный образ, в котором она встретила Новый год. На ней был обтягивающий комбинезон, расшитый стразами, как у поп-звезды Бритни Спирс в клипе "Toxic".

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