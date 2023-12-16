В голубом бикини: звезда реалити продемонстрировала упругие ягодицы у бассейна

Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram новые фотографии с отдыха, который она провела в бассейне.

Женщина позировала на камеру в голубом купальнике, демонстрируя свои упругие ягодицы и татуировку на них.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

А еще Ферри похвасталась плоским животом и пышным бюстом.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Волосы Хлоя собрала в высокую прическу, выпустив спереди пряди, сделала насыщенный макияж и завершила лук золотыми часами и кольцом.

Напомним, ранее Хлоя Ферри расслабилась в джакузи в синем бикини и с бутылкой.

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