В голубом бикини: звезда реалити продемонстрировала упругие ягодицы у бассейна

Хлоя Ферри любит фотографироваться в бикини.
Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram новые фотографии с отдыха, который она провела в бассейне.
Женщина позировала на камеру в голубом купальнике, демонстрируя свои упругие ягодицы и татуировку на них.
А еще Ферри похвасталась плоским животом и пышным бюстом.
Волосы Хлоя собрала в высокую прическу, выпустив спереди пряди, сделала насыщенный макияж и завершила лук золотыми часами и кольцом.
Напомним, ранее Хлоя Ферри расслабилась в джакузи в синем бикини и с бутылкой.
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