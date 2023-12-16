Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В голубом бикини: звезда реалити продемонстрировала упругие ягодицы у бассейна

В голубом бикини: звезда реалити продемонстрировала упругие ягодицы у бассейна

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
523
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В голубом бикини: звезда реалити продемонстрировала упругие ягодицы у бассейна

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри любит фотографироваться в бикини.

Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram новые фотографии с отдыха, который она провела в бассейне.

Женщина позировала на камеру в голубом купальнике, демонстрируя свои упругие ягодицы и татуировку на них.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

А еще Ферри похвасталась плоским животом и пышным бюстом.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Волосы Хлоя собрала в высокую прическу, выпустив спереди пряди, сделала насыщенный макияж и завершила лук золотыми часами и кольцом.

Напомним, ранее Хлоя Ферри расслабилась в джакузи в синем бикини и с бутылкой.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
523
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация