В голубом и цветочном платьях: стильные луки Ким Кардашьян в кампейне Balenciaga

Ким Кардашьян снялась в новом кампейне зимней коллекции Balenciaga.

Звезда реалити опубликовала в Instagram снимки из промокампании.

Она предстала в двух эффектных образах. Кардашьян примерила голубое платье с открытой спиной и длинным шлейфом. Оно отлично подчеркнуло сексуальную пятую точку звезды. Лук она дополнила стильными очками в голубой оправе и черной сумочкой. Позировала знаменитость на фоне моря и молнии.

Кардашьян предстала также в черном платье с ярким оранжевым цветочным принтом и рукавами-перчатками и в таких же сапогах-чулках. На лице у нее были черные очки, а в руке – черная сумка.

К слову, в новую коллекцию вошли также брючные костюмы, худи, трикотажные водолазки и другое.

Читайте также: