В голубом и красном цвете: красивая Дженнифер Гарнер на красной дорожке церемонии

Бывшая жена Бена Аффлека - актриса Дженнифер Гарнер - посетила 8-ю ежегодную церемонию вручения премии Fashion Los Angeles Awards, проводимую The Daily Front Row, в отеле The Beverly Hills в Беверли-Хиллз. На красную дорожку этого мероприятия звезда вышла в необычном платье от бренда Rosie Assoulin из коллекции весна-лето 2024.

Дженнифер Гарнер / Фото: Associated Press

Наряд состоял двух цветов, поскольку верхняя часть была голубой, а вот низ - красным. На талии юбку платья украшала небольшая драпировка, а плечи были опущены и тоже украшены драпировкой.

Дополнила лук Дженнифер украшениями от Briony Raymond, а также красным клатчем и босоножками с переплетенными ремешками. Волосы актриса распустила и уложила в легкие волны, на лице у нее был макияж в нежной гамме.

Дженнифер Гарнер / Фото: Associated Press

Бен Аффлек также недавно попал под прицел фотографов - актера подловили на улице в Лос-Анджелесе с большой сумкой в руках, когда он шел к машине.

Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Читате также: