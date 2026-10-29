В голубом кардигане и с обнаженным животом: Дженна Дьюэнн попала в объектив папарацци

Дженна Дьюэнн / © Getty Images

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Дженну Дьюэнн папарацци запечатлели в Лос-Анджелесе, когда она выходила с репетиции шоу «Танцы со звездами». Перед фотографами звезда появилась в ярком повседневном образе.

На ней был укороченный вязаный кардиган с фактурным узором, круглым вырезом и пуговицами в тон. Дженна оставила его расстегнутым, продемонстрировав белый спортивный топ с V-образным вырезом и подтянутый живот.

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Дженна Дьюэнн / © Getty Images

Кардиган она сочетала с широкими голубыми брюками на эластичном поясе, украшенными синей звездой. Над ними виднелся широкий пояс облегающей спортивной одежды более насыщенного синего оттенка.

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Аутфит Дьюэнн дополнила серебристыми кроссовками и вместительной черной сумкой через плечо. В руке она держала стакан с напитком и телефон.

У актрисы была волнистая прическа и макияж с розовой помадой. Завершили лук серьги-гвоздики с бриллиантами.

Напомним, Дженна Дьюэнн в «обнаженном» платье со стразами и в сопровождении возлюбленного пришла на гала-вечер.

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