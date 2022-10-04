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В голубом костюме и на шпильках: Риз Уизерспун в стильном образе в эфире утреннего шоу

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В голубом костюме и на шпильках: Риз Уизерспун в стильном образе в эфире утреннего шоу

Риз Уизерспун / Фото: Getty Images

46-летняя актриса пришла на программу телеканала ABC, чтобы рассказать о своей книге для детей.

Риз Уизерспун приняла участие в утреннем шоу Good Morning America на телеканале ABC. В эфире она рассказала о своей авторской детской книге "Занята Бетти", которую она недавно выпустила.

Актриса рассказала об источнике вдохновения для создания книги и о том, почему она решила назвать персонажа в честь своей матери.

Для своего появления на шоу Риз выбрала стильный образ. На ней был голубой брючный костюм, светло-голубая рубашка и синие замшевые туфли-лодочки на шпильках.

Риз Уизерспун / © Getty Images
Риз Уизерспун / Фото: Getty Images

Уизерспун сделала себе укладку с локонами, макияж с черными стрелками и красной помадой. Уши она украсила золотыми серьгами-кольцами, а шею – золотой цепочкой.

Напомним, главной героиней книги Уизерспун "Занятая Бетти" стала сама Риз в детстве. Она надеется, что приключения Бетти вдохновят детей, особенно маленьких девочек, быть творческими и интересными.

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