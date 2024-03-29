В голубом костюме и наряде с вышитым Гимном Украины: Оксана Пекун продемонстрировала эффектные образы в фотосессии

Народная артистка Украины и ведущая в луках от украинских брендов снялась в фотосете.

Оксана Пекун по случаю выхода ее новой песни "Птаха вільная" снялась в стильной фотосессии, которую показала подписчикам в Instagram.

Перед объективом фотокамеры Марины Коваленко народная артистка предстала в эффектных образах от украинских брендов.

Певица позировала в луках от дизайнера Галины Гриб:

В голубом брючном костюме, жакет которого был украшен белым ажурным декором.

Оксана Пекун/Фото Марины Коваленко

В гламурном голубом тренче с золотыми манжетами и золотым широким воротником с лацканами.

Оксана Пекун/Фото Марины Коваленко

Верхнюю одежду Оксана скомбинировала с золотистым ремешком, бежевыми колготами в сетку и сапогами темно-бирюзового оттенка с голенищами "гармошкой". В ушах у нее были длинные золотисто-синие серьги.

Оксана Пекун/Фото Марины Коваленко

И роскошный наряд цвета марсала, состоявший из брюк-палаццо и блузки с принтом, пышными цветочными рукавами и широким полосатым воротником. Талию звезда подчеркнула черным поясом с золотой пряжкой. Лук дополнили бордовые серьги и черные туфли на шпильках.

Оксана Пекун/Фото Марины Коваленко

Пекун также продемонстрировала красивые аутфиты от бренда Kollos.

Артистка предстала в шоколадном атласном платье и белом наряде, на одном борту которого был вышит Государственный Гимн Украины, а на другом – Духовный Гимн нашей страны "Боже великий, єдиний".

Оксана Пекун/Фото Марины Коваленко

Оксана также примерила лук total black, состоявший из платья с кружевом на декольте и наряда с рюшами на рукавах и вышитыми текстами Государственного и Духовного Гимна.

Оксана Пекун/Фото Марины Коваленко

Образы певица дополнила стильной прической и красивым макияжем от стилиста-визажиста Марины Булах.

Оксана Пекун/Фото Марины Коваленко

А еще Оксана Пекун заинтриговала поклонников, признавшись, что совсем скоро порадует их видеоработой к композиции "Птаха вільная".

"В ближайшее время готовлю премьеру лирик-видео на песню, которая рождена реалиями нашей жизни. Сбросить с себя бремя боли, тревог, безысходности. И улететь, как птица свободная.

Я хочу передать слушателям не просто музыку, но и часть своей души. "Каждый из нас является "Птахою вільною", и каждый имеет право выбирать свой путь и свое небо", – написала артистка в посте.

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