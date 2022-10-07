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В голубом костюме и необычном галстуке: Тильда Суинтон на премьере фильма в Великобритании

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В голубом костюме и необычном галстуке: Тильда Суинтон на премьере фильма в Великобритании

Тильда Суинтон / Фото: Getty Images

Она решила променять платье на удобный костюм.

Оскароносная актриса Тильда Суинтон посетила 66-й Лондонский кинофестиваль, поскольку на нем показали драматический детектив "Вечная дочь" (The Eternal Daughter), где актриса сыграла одну из главных ролей.

Для красной дорожки звезда выбрала брючный костюм нежного голубого оттенка, котрый она дополнила белой рубашкой в черную полоску и черным длинным галстуком интересного фасона - он был очень узким сверху и широким снизу.

Особое внимание в этом образе стоит обратить на оригинальную прическу Тильды, ведь ее волосы были короткими на висках, а вот на макушке - длинными, поэтому ей их уложили в олдскульную прическу с локонами.

Тильда Суинтон / © Getty Images
Тильда Суинтон / Фото: Getty Images

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