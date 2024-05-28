В голубом костюме и с хвостом: красивая Аманда Холден под прицелом папарацци в Лондоне

Британская теле и радиоведущая Аманда Холден снова оказалась под прицелом папарацци - традиционно звезду сфотографировали, когда она шла с работы - утреннего эфира на Heart FM в Лондоне.

В этот раз на работу 53-летняя красотка надела нежно-голубой костюм от бренда Pretty Lavish, который включал топ с пуговицами спереди и длинную прямую юбку в мелкий рубчик.

Этот элегантный лук она дополнила бежевыми босоножками на ремешках, солнцезащитными очками и сумкой от Dior. Волосы Аманда собрала в высокий хвост и завершила образ несколькими украшениями.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Но также ведущая опубликовала несколько кадров в эффектном платье трендового оттенка марсала от бренда Michael Costello. Наряд Аманды был с длинными рукавами-перчатками, складками и эффектными вырезами.

Выглядела в этом наряде женщина роскошно. Как создавался этот лук она показала в видео.

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