В голубом костюме и с коричневой сумкой: Риз Уизерспун под прицелом папарацци

На ее лице была потрясающая улыбка и актриса была не против нескольких фото перед тем, как зашла в здание.

Актрису Риз Уизерспун подловили папарацци в Нью-Йорке, когда она направлялась на интервью на шоу "Доброе утро, Америка". В тот день 48-летняя звезда выглядела отлично и выбрала яркий наряд.

На Риз был голубой брючный костюм свободного фасона, который она носила в сочетании с голубой однотонной рубашкой на пуговицах. Этот наряд она дополнила бежевыми туфлями, золотыми украшениями и коричневой сумкой от бренда Céline. В качестве верхней одежды Уизерспун выбрала пальто длины миди, так называемого верблюжьего оттенка. Оно отлично сочеталось с цветом ее аксессуаров.

Риз Уизерспун / Фото: Getty Images

Активность актрисы связана с тем, что с ее участием на Amazon Prime Video 30 января вышла комедия You're Cordially Invited. Ранее премьера этого фильма состоялась в Нью-Йорке и Риз приехала на нее в коротком жакете и миниатюрной юбке украшенными рюшами от Louis Vuitton, дополнив аутфит сатиновыми черными туфлями-лодочками на каблуках.

Риз Уизерспун и Уилл Феррелл блистали на премьере нового фильма в Нью-Йорке

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