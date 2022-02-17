В голубом костюме и в украшениях: Мэй Маск посетила Неделю моды в Нью-Йорке

В голубом костюме и в украшениях: Мэй Маск посетила Неделю моды в Нью-Йорке

Образ знаменитости получился стильным и гламурным.

73-летняя мама Илона Маска, модель, бизнесвумен и писательница Мэй Маск попала под прицел папарацци, когда направлялась в Нью-Йорке на Неделю моды. Знаменитость посетила показ бренда Prabal Gurung.

Мэй Маск была очень стильной, ведь сочетала голубой брючный костюм с серебристой водолазкой и гламурными туфлями. Дополнили образ сумка со страусиными перьями, крупные серьги и яркий макияж с красной помадой на губах. На плечи мама Илона Маска накинула стеганый пуховик серебряного цвета.

Мэй Маск / Getty Images

Читайте также: