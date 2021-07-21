В голубом костюме и замшевых туфлях: премьер-министр Литвы на деловой встрече

В голубом костюме и замшевых туфлях: премьер-министр Литвы на деловой встрече

Ингрида Шимоните выбрала для своего аутфита наряд нежного оттенка.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните посетила Грецию с рабочим визитом. В Афинах она встретилась со своим коллегой - Кириакосом Мицотакисом.

Для деловой встречи Ингрида выбрала голубой костюм, который состоял из приталенного жакета и прямых брюк. Его она сочетала с белым топом и черными замшевыми туфлями на устойчивых каблуках.

Ингрида Шимоните / Associated Press

Политик сделала себе стильную укладку с начесом, надела на лицо оптические очки в темно-бордовой оправе и черную маску. Уши Шимоните украсила серьгами-пусетами.

Мицотакис был одет в черный костюм, белую рубашку, голубой галстук в мелкую точку и серую маску.

Ингрида Шимоните / Associated Press

Голубой цвет, кстати, любит и канцлер Германии Ангела Меркель. На недавнюю встречу с президентом Украины она как раз сочетала жакет голубого оттенка с черными брюками.

Ангела Меркель и Владимир Зеленский / Associated Press

Читайте также: Неожиданно: Ангела Меркель сменила черные брюки на светлые

Жакеты Ангелы Меркель (20 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку