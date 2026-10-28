В голубом костюме на голое тело: сын Хайди Клум получил награду "Модель года"

Генри Самуэль / © Getty Images

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21-летний Генри Самуэль, сын супермодели Хайди Клум и музыканта Сила, появился на церемонии Vienna Awards for Fashion & Lifestyle в Вене. На красной дорожке молодой манекенщик продемонстрировал смелый образ с открытой грудью и получил награду «Модель года — 2026».

Мероприятие состоялось в историческом дворце Хофбург. Для выхода Генри выбрал светло-голубой костюм немецкого дизайнера Danny Reinke, отказавшись от рубашки под пиджаком. Образ он дополнил черными лакированными туфлями и серебряным крестами на шее.

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Генри Самуэль / © Getty Images

На церемонии Самуэлю вручили награду Model of the Year 2026. Речь в его честь произнес Элиас Беккер — сын легендарного теннисиста Бориса Беккера.

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После мероприятия Генри поделился впечатлениями в Instagram и поблагодарил организаторов за признание.

Отметим, Генри строит собственную карьеру в модельной индустрии. Ранее молодой манекенщик рассказывал, что старается развиваться самостоятельно, несмотря на известность родителей. В прошлом году Генри дебютировал на подиуме в Париже.

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