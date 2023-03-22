В голубом костюме от Prada: дочь актрисы из фильма "Назад в будущее" пришла на светскую церемонию

28-летняя Зои Дойч - дочь голливудской звезды - актрисы Леи Томпсон, известной по фильму "Назад в будущее" и его продолжениях. Девушка решила пойти по стопам матери и тоже стала довольно успешной актрисой, за плечами у которой уже более десятка ролей.

Также Зои активно посещает различные мероприятия и вечеринки. На днях она появилась среди гостей церемонии награждения Fashion Trust US, которая вручается молодых и талантливым дизайнерам.

Для мероприятия Дойч выбрала довольно лаконичный наряд - костюм от бренда Prada, который состоял из трапециевидного голубого топа без бретелек и черной мини-юбки. Образ дополнили черные слингбэки на широком каблуке.

Зои Дойч / Фото: Associated Press

Также среди гостей мероприятия были Деми Мур с дочерью, Кейт Бекинсэйл, супермодель Хайди Клум, модель Шарлотта Лоуренса и танцовщица Пэррис Гебель.

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