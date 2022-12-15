В голубом костюме от украинского бренда: красивая Джамала на встрече с супругами Байден

Украинская артистка выступила в Белом доме для президента и первой леди США.

Джамала опубликовала в Instagram снимки со своего визита в Белый дом. Сопровождал и поддерживал певицу ее муж Бекир Сулейманов.

Джамала / Фото: Инстаграм Джамалы

Там их встретили президент США Джо Байден и его супруга Джилл.

"У меня есть сильное впечатление, что мы в этой борьбе не один на один с врагом. Благодарна Джо и Джилл Байденам за встречу. Такие моменты придают сил двигаться дальше к нашей с вами общей победе. На всей территории суверенной Украины", — подписала она фото.

Джа выглядела красиво. Она была одета в голубой костюм от украинского бренда Elena Reva, состоявшего из двубортного жакета и широких брюк. На шее у нее было серебряное украшение в виде колоска пшеницы от украинского бренда Bevza.

Джамала / Фото: Инстаграм Джамалы

Свой образ украинская красавица дополнила укладкой с локонами, вечерним макияжем и кольцами на руках.

Джамала была восхищена сказочным видом Белого дома, украшенным елками, гирляндами и рождественскими декорациями.

Джамала / Фото: Инстаграм Джамалы

В Белом доме Джа пообщалась и сфотографировалась с американским актером Доном Чидлом и британским комиком Сашей Барон Коэном.

Джамала / Фото: Инстаграм Джамалы

Джамала / Фото: Инстаграм Джамалы

Перед Байденами она выступила в дуэте с ирландским музыкантом Hozier.

Джамала / Фото: Инстаграм Джамалы

Напомним, Джамала спела с легендарной ирландской группой U2 на церемонии Kennedy Center Honors.

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