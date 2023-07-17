В голубом купальнике: Кьяру Ферраньи подловили папарацци на отдыхе на пляже

Женщина отдыхала на пляже, много плавала и болтала с подругами, когда ее сфотографировали.

Инфлюэнсер и фэшн-блогер - 36-летняя итальянка Кьяра Ферраньи - попала под прицел папарацци на острове Миконос в Греция. Звезда Instagram сейчас отдыхает вместе с подругами на море.

Кьяра была одета в голубой раздельный купальник с золотой фурнитурой, у которого также был геометрический узор.

Образ блогер дополнила множеством золотых украшений, среди которых мы заметили браслет от Tiffany & Co., а также цепочкой с большим крестом на шее.

Кьяра Ферраньи / Фото: Getty Images

На глаза Кьяра надела солнцезащитные очки, а волосы собрала в два низких хвостика.

Кьяра Ферраньи / Фото: Getty Images

На своей странице в Instagram она также поделилась этим образом, но дополнила свой пляжный лук розовым платком на бедрах и розовой сумкой от Prada.

Напомним, что также в пляжном луке под прицел фотографов попала колумбийско-американская актриса и телеведущая София Вергара, но в Италии.

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