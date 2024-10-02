В голубом купальнике с желтыми рюшами: Арабелла Чи похвасталась ярким пляжным луком

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – похвасталась новым пляжным аутфитом.

В этот раз блондинка принимала солнечные ванны в голубом купальнике с цветочным принтом и желтыми рюшами.

Арабелла Чи

Арабелла продемонстрировала стройную фигуру и пикантный бюст. У нее были мокрые волосы, золотые серьги в ушах, а на шее – золотые цепочки с подвесками.

Напомним, ранее Арабелла Чи в роскошном купальнике черного цвета с металлическими кольцами похвасталась стройной фигурой.

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