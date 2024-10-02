В голубом купальнике с желтыми рюшами: Арабелла Чи похвасталась ярким пляжным луком

Девушка любит фотографироваться в бикини.
Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – похвасталась новым пляжным аутфитом.
В этот раз блондинка принимала солнечные ванны в голубом купальнике с цветочным принтом и желтыми рюшами.
Арабелла продемонстрировала стройную фигуру и пикантный бюст. У нее были мокрые волосы, золотые серьги в ушах, а на шее – золотые цепочки с подвесками.
Напомним, ранее Арабелла Чи в роскошном купальнике черного цвета с металлическими кольцами похвасталась стройной фигурой.
Читайте также:
- В разноцветном вязаном бикини на отдыхе: Арабелла Чи похвасталась стройной фигурой
- Новый день – новый купальник: мокрая Арабелла Чи похвасталась соблазнительной фигурой в Бодруме
- В вязаном бикини оливкового оттенка: Арабелла Чи похвасталась стильным пляжным луком