В голубом мини-наряде и платке: актриса Диана Крюгер посетила показ бренда Patou

Диана Крюгер / © Getty Images

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Диану заметили папарацци, когда она вышла из автомобиля и направлялась на показ. Крюгер носила голубой костюм строгого покроя, который включал укороченный жакет с пуговицами и накладными карманами, а также мини-юбку. Носила его актриса в сочетании с полосатой рубашкой темно-синего и белого цвета, воротник и манжеты которой заметно выделялись.

К своему ансамблю Диана надела соответствующий полосатый платок, дополняющий рубашку, а также украшения — золотые серьги в форме сердечек. Конечно же были и другие аксессуары: белый прямоугольный клатч с золотой застежкой и мюли с открытым носком и тонким каблуком. Волосы Дианы были уложены в гладкий, зачесанный назад пучок.

Диана Крюгер / © Getty Images

Это мероприятие она посетила после того, как днем ранее блистала на Летнем балу в Музее декоративно-прикладного искусства в Париже. Это гламурное светское мероприятие проходило под руководством режиссера и сценариста Софии Копполы и ознаменовало собой старт Недели женской моды в Париже. Диана на вечеринку пришла в нежном и шикарном платье от бренда Alberta Ferretti из коллекции осень-зима 2025.

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Диана Крюгер / © Getty Images