В голубом мини-платье и на шпильках: Кайя Гербер продемонстрировала стройные ноги на премьере сериала

22-летняя модель и актриса вышла в свет в интересном наряде от Alaïa.

Кайя Гербер посетила премьеру комедийного сериала Palm Royale, вдохновленного романом Джульетт МакДениел "Мистер и миссис Американский пирог", который покажут на стреминговой платформе Apple TV+. В сериале она сыграла одну из центральных ролей – мастера по маникюру Митци в богатом районе, которая попадает в "круг избранных" благодаря своей работе.

Кайя появилась там в голубом многослойном мини-платье от бренда Alaïa интересного кроя с одной обнаженной рукой и бахромой на поясе. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройные ноги.

Кайя Гербер / Фото: Associated Press

Свой образ модель дополнила белыми туфлями с округлым мысом, ремешками и на шпильках.

Кайя Гербер / Фото: Associated Press

Ей сделали стильную укладку и максимально естественный макияж. От аксессуаров Гербер отказалась.

Кайя Гербер / Фото: Associated Press

Напомним, Кайя Гербер недавно продемонстрировала красивый вечерний образ в черном платье-бюстье, расшитом пайетками, с эффектным декольте от Celine.

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