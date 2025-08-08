ТСН в социальных сетях

В голубом мини-платье с бантиками: Эшли Роберст в кокетливом образе сходила на работу

43-летняя радиоведущая и экс-участница The Pussycat Dolls надела короткий наряд, в котором выглядела игриво и стройно.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Эшли Робертс

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс попала в объективы папарацци в Лондоне, когда шла из офиса, где она ведет утреннее шоу на студии Heart Breakfast Radio Studios.

Блондинка выглядела кокетливо. На ней было голубое мини-платье с халтером-стойкой, американской проймой и небольшим разрезом, который подчеркнул ее стройные ноги. А еще наряд был украшен милыми бантиками и под ним отсутствовал бюстгальтер.

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Аутфит Робертс дополнила голубыми остроносыми туфлями на шпильках и белой сумочкой.

Эшли собрала волосы в пучок, выпустив и накрутив спереди пряди, надела на лицо солнцезащитные очки и завершила лук красным маникюром.

Напомним, Эшли Робертс заметили на теннисном турнире в Лондоне в белом твидовом наряде и туфлях в тон.

