В голубом мини-платье с бантиками: Эшли Роберст в кокетливом образе сходила на работу

Эшли Робертс

Эшли Робертс попала в объективы папарацци в Лондоне, когда шла из офиса, где она ведет утреннее шоу на студии Heart Breakfast Radio Studios.

Блондинка выглядела кокетливо. На ней было голубое мини-платье с халтером-стойкой, американской проймой и небольшим разрезом, который подчеркнул ее стройные ноги. А еще наряд был украшен милыми бантиками и под ним отсутствовал бюстгальтер.

Эшли Робертс

Аутфит Робертс дополнила голубыми остроносыми туфлями на шпильках и белой сумочкой.

Эшли собрала волосы в пучок, выпустив и накрутив спереди пряди, надела на лицо солнцезащитные очки и завершила лук красным маникюром.

Напомним, Эшли Робертс заметили на теннисном турнире в Лондоне в белом твидовом наряде и туфлях в тон.