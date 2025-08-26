- Дата публикации
В голубом мини-платье с драпировкой: нидерландская модель в нежном образе прогулялась по Парижу
Лаура Селия нарядом подчеркнула стройную фигуру и ноги.
Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram серию фотографий с прогулки по Парижу, неподалеку от Эйфелевой башни.
Перед объективом фотокамеры девушка предстала в красивом нежном образе. На ней было голубое асимметричное мини-платье с драпировкой. Наряд имел обнаженное плечо и серебряную брошь-кольцо на одной стороне. Он прекрасно подчеркнул ее подтянутую фигуру и стройные ноги.
Аутфит Селия дополнила кремовыми босоножками с цветочной вышивкой и на невысоких шпильках.
Лаура сделала объемную укладку с локонами, макияж с черными стрелками и помадой ягодного оттенка, а также молочный маникюр. Уши она украсила элегантными золотыми серьгами с жемчужинами, а руки - золотыми браслетами и кольцами.
