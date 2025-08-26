В голубом мини-платье с драпировкой: нидерландская модель в нежном образе прогулялась по Парижу

Лаура Селия

Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram серию фотографий с прогулки по Парижу, неподалеку от Эйфелевой башни.

Лаура Селия

Перед объективом фотокамеры девушка предстала в красивом нежном образе. На ней было голубое асимметричное мини-платье с драпировкой. Наряд имел обнаженное плечо и серебряную брошь-кольцо на одной стороне. Он прекрасно подчеркнул ее подтянутую фигуру и стройные ноги.

Лаура Селия

Лаура Селия

Аутфит Селия дополнила кремовыми босоножками с цветочной вышивкой и на невысоких шпильках.

Лаура Селия

Лаура Селия

Лаура сделала объемную укладку с локонами, макияж с черными стрелками и помадой ягодного оттенка, а также молочный маникюр. Уши она украсила элегантными золотыми серьгами с жемчужинами, а руки - золотыми браслетами и кольцами.

Лаура Селия

Лаура Селия

Напомним, Лаура Селия в голубом платье с глубоким декольте соблазнительно позировала на яхте.