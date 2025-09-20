- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 14
- Время на прочтение
- 1 мин
В голубом мини-платье с кружевом: нидерландская модель в кокетливом образе поужинала в ресторане
Лаура Селия в шелковом коротком наряде сходила в ресторан в Испании.
Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram серию фотографий из своей поездки в Испанию, на которых она продемонстрировала кокетливый образ.
Девушка сходила на ужин в ресторан в голубом шелковом мини-платье на тонких бретельках и с кружевом на декольте. Наряд подчеркнул ее пышный соблазнительный бюст, подтянутую фигуру и стройные ноги.
Аутфит Лаура дополнила белыми кружевными слингбэками на шпильках. У нее была объемная укладка с локонами, макияж с черными стрелками и французский маникюр. В ушах у нее были серьги-пусеты, на шее - золотая цепочка с подвеской, а на руках - золотые браслеты.
Напомним, Лаура Селия в ярком бикини похвасталась стройной фигурой.