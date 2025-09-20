ТСН в социальных сетях

В голубом мини-платье с кружевом: нидерландская модель в кокетливом образе поужинала в ресторане

Лаура Селия в шелковом коротком наряде сходила в ресторан в Испании.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Лаура Селия

Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram серию фотографий из своей поездки в Испанию, на которых она продемонстрировала кокетливый образ.

Лаура Селия

Девушка сходила на ужин в ресторан в голубом шелковом мини-платье на тонких бретельках и с кружевом на декольте. Наряд подчеркнул ее пышный соблазнительный бюст, подтянутую фигуру и стройные ноги.

Лаура Селия

Аутфит Лаура дополнила белыми кружевными слингбэками на шпильках. У нее была объемная укладка с локонами, макияж с черными стрелками и французский маникюр. В ушах у нее были серьги-пусеты, на шее - золотая цепочка с подвеской, а на руках - золотые браслеты.

Лаура Селия

Напомним, Лаура Селия в ярком бикини похвасталась стройной фигурой.

