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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В голубом мини с блестящей бахромой: голландская модель зажгла на отдыхе в Испании

Лаура Селия продемонстрировала эффектный голубой ансамбль с мерцающим декором.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Лаура Селия

Лаура Селия

Нидерландская модель Лаура Селия наслаждается отдыхом в Испании. В своем Instagram она опубликовала серию фотографий, на которых танцует на террасе с живописным видом на море и скалистое побережье.

Лаура Селия

Лаура Селия

Для летнего вечера модель выбрала голубой комплект, состоящий из кроп-топа на тонких бретельках и мини-юбки. Наряд был украшен блестками и длинной мерцающей бахромой, которая эффектно колыхалась во время танца.

Лаура Селия

Лаура Селия

Кроп-топ подчеркнул декольте модели, а юбка с низкой посадкой акцентировала внимание на ее тонкой талии и длинных ногах.

Лаура дополнила свой наряд босоножками цвета металлик на высоких устойчивых каблуках и маленькой белой сумочкой. На ее запястье был тонкий браслет, а на шее — лаконичная подвеска.

Лаура Селия

Лаура Селия

Модель нанесла макияж с выразительными стрелками и оставила длинные мелированные волосы распущенными.

Лаура Селия

Лаура Селия

«Где-то между синим часом и нежеланием, чтобы лето заканчивалось», — подписала она фото.

Напомним, ранее Лаура Селия в светлом бикини у бассейна продемонстрировала упругие ягодицы.

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