В голубом наряде и с желтой сумочкой: Тильда Суинтон поддержала Украину на Каннском кинофестивале

Британская актриса, звезда "Доктора Стренджа" появилась в Каннах в цветах украинского флага.
Тильда Суинтон посетила на Каннском кинофестивале пресс-конференцию фантастического фильма "Три тысячи лет желаний", в котором сыграла главную роль.
Там актриса появилась в голубом длинном платье-рубашке. Свой образ актриса дополнила желтой сумочкой.
На мероприятии присутствовала шеф-редактор издания Marie Claire Ukraine Ирина Татаренко, которая поинтересовалась у Суинтон — голубо-желтый цвет в ее образе – это поддержка Украины или просто выбор стилиста. На что актриса ответила, что "это об Украине".
"Я спросила у нее: "Желтый и синий в вашем наряде – это ваш манифест или выбор стилиста?" Она коротко ответила: "Да, это об Украине" и улыбнулась мне", — написала Ирина Татаренко под видео с Тильдой у себя в Instagram.
Напомним, все больше мировых звезд и монархов оказывают свою поддержку Украине. Они появляются на разных мероприятиях в сине-желтых нарядах и с украинскими лентами на одежде.
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