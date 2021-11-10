В голубом пальто и джинсах: беременная Джорджина Родригес появилась на публике

В голубом пальто и джинсах: беременная Джорджина Родригес появилась на публике

27-летняя португальская модель и возлюбленная Криштиану Роналду - Джорджина Родригес – недавно рассказала, что беременна двойней.

Мы следим за обновлениями ее Instagram-блога, ведь интересно взглянуть, как будет меняться фигура Джорджины во время второй беременности.

На днях девушка опубликовала снимок, на котором запечатлена со старшим сыном Криштиану – Криштиану Роналду-младшим, на футбольном поле в городе Манчестер, в Англии.

"Поддерживаю моего большого мальчика ⚽️❤️", - написала в подписи Джорджина.

Одета Родригес была в небесно-голубое пальто, светлую теплую водолазку и джинсы клеш, обута - в черные ботинки, а в руке держала голубую сумку на короткой ручке. Рядом с моделью и трое младших детей - общая дочь пары Алана и 4-летние близнецы Ева и Матео.

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