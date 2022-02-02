В голубом пальто и кепке: Катя Осадчая прогулялась по зимнему Львову

Ведущая "Светской жизни" во время рабочей командировки успевает немного и отдохнуть.

Катя Осадча находится во Львове, куда она приехала на съемки нового выпуска "Светской жизни". В перерыве между съемками ведущая решила прогуляться по исторической части зимнего города, посидеть в кафе и попить львовского кофе. Видео оттуда она выложила в Instagram.

Для прогулки она выбрала стильное голубое пальто, под которым была легкая молочная куртка и черная водолазка (которую потом она сменила белой). Свой лук Катя дополнила белой кепкой и черными перчатками.

Волосы Осадчая распустила, сделала макияж с акцентом на глазах и украсила уши лаконичными серьгами.

Напомним, ранее Катя во время съемок сюжета в Буковеле наслаждалась со Златой Огневич купанием в чанах под открытым небом. Они были одеты в стильные купальники.

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