Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В голубом пиджаке на голое тело и с жемчужным ожерельем: участник "Евровидения-2022" посетил премьеру фильма

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
122
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В голубом пиджаке на голое тело и с жемчужным ожерельем: участник "Евровидения-2022" посетил премьеру фильма

Сэм Райдер / Фото: Associated Press

Сэм Райдер в стильном луке пришел на премьеру "Оппенгеймера".

Представитель от Великобритании на песенном конкурсе "Евровидение-2022" – Сэм Райдер – посетил премьерный показ фильма от режиссера Кристофера Нолана – "Оппенгеймер", основанном на реальных событиях.

На мероприятии артист появился в стильном нежно-голубом костюме с белой вставкой, двубортный пиджак которого он надел на голое тело, продемонстрировав часть татуировки на груди.

Сэм Райдер / © Associated Press
Сэм Райдер / Фото: Associated Press

Наряд Сэм скомбинировал со светлыми кроссовками. На шее у него было жемчужное ожерелье с цветными звездочками.

Сэм Райдер / © Associated Press
Сэм Райдер / Фото: Associated Press

К слову, "Оппенгеймер" – это история об изобретении атомной бомбы американским ученым Робертом Оппенгеймером. В ленте сыграли Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Флоренс Пью, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон и другие.

В украинский прокат фильм выйдет 20 июля.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
122
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация