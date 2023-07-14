В голубом пиджаке на голое тело и с жемчужным ожерельем: участник "Евровидения-2022" посетил премьеру фильма

Сэм Райдер в стильном луке пришел на премьеру "Оппенгеймера".

Представитель от Великобритании на песенном конкурсе "Евровидение-2022" – Сэм Райдер – посетил премьерный показ фильма от режиссера Кристофера Нолана – "Оппенгеймер", основанном на реальных событиях.

На мероприятии артист появился в стильном нежно-голубом костюме с белой вставкой, двубортный пиджак которого он надел на голое тело, продемонстрировав часть татуировки на груди.

Сэм Райдер / Фото: Associated Press

Наряд Сэм скомбинировал со светлыми кроссовками. На шее у него было жемчужное ожерелье с цветными звездочками.

Сэм Райдер / Фото: Associated Press

К слову, "Оппенгеймер" – это история об изобретении атомной бомбы американским ученым Робертом Оппенгеймером. В ленте сыграли Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Флоренс Пью, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон и другие.

В украинский прокат фильм выйдет 20 июля.

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