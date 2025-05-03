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В голубом плаще и в мини-платье: Энн Хэтэуэй попала под прицел папарацци в Нью-Йорке
Звезду заметили по пути на звездную вечеринку.
Актриса Энн Хэтэуэй попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Звезду заметили с мужем Адамом Шульманом в Мидтауне, когда они, держась за руки, направлялись на 30-летии модели Джиджи Хадид.
Этот редкий совместный выход пары привлек внимание многочисленных поклонников и фотографов. В тот день 42-летняя актриса выглядела красиво в белом мини-платье с глубоким вырезом от бренда Michael Kors, которое она дополнила эффектным светло-голубым кожаным пальто. Также Энн несла в руке небольшую сумку от бренда Bvlgari и обула серебристые босоножки на каблуках.
Ее муж Адам Шульман решил позволить жене оказаться в центре внимания, выбрав более простой наряд, состоящий из темно-синего свитера, темных джинсов и черных кроссовок.
Это мероприятие Энн посетила после того, как ее заподозрили в пластической операции. Дело в том, что Хэтэуэй недавно также пришла на модный показ бренда Ralph Lauren осень-зима 2025, с высоким хвостом и продемонстрировала потрясающе помолодевший вид.